Baseball: Italia, i convocati per la seconda amichevole con la Fortitudo UnipolSai Bologna (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo appuntamento per l’Italia del Baseball nella stagione in corso. Manca poco più di un mese all’Haarlem Week, e allora serve rodare qualche meccanismo. Non c’è occasione migliore di un confronto, martedì 14, con la Fortitudo UnipolSai Bologna, alle 19:30 sui sette inning. Nello staff di Mike Piazza ci saranno il pitching coach Robert Cramer, i coach Doriano Bindi, Gianmario Costa, Alberto d’Auria, Gianmarco Farone e Michele Gerali, il preparatore Michele Bonaccorso, il fisioterapista Massimo Baldi, il team executive Vincenzo Mignola. Baseball: buon test per l’Italia a Serravalle contro San Marino L’Italia aveva esordito lo scorso 24 maggio contro San Marino, e questa volta andrà in scena con un gruppo di 15 giocatori tra i quali spiccano in ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Secondo appuntamento per l’delnella stagione in corso. Manca poco più di un mese all’Haarlem Week, e allora serve rodare qualche meccanismo. Non c’è occasione migliore di un confronto, martedì 14, con la, alle 19:30 sui sette inning. Nello staff di Mike Piazza ci saranno il pitching coach Robert Cramer, i coach Doriano Bindi, Gianmario Costa, Alberto d’Auria, Gianmarco Farone e Michele Gerali, il preparatore Michele Bonaccorso, il fisioterapista Massimo Baldi, il team executive Vincenzo Mignola.: buon test per l’a Serravalle contro San Marino L’aveva esordito lo scorso 24 maggio contro San Marino, e questa volta andrà in scena con un gruppo di 15 giocatori tra i quali spiccano in ...

Advertising

KatKla7 : @frasianonimeper Io ho il baseball stasera canale 206 di sky, importa sega dell'Italia. - e_franceschini : RT @66thand2nd: Nei prossimi giorni @e_franceschini sarà in Italia per presentare il suo ultimo libro, “Un gioco perfetto'. ?? Vi aspettia… - 66thand2nd : Nei prossimi giorni @e_franceschini sarà in Italia per presentare il suo ultimo libro, “Un gioco perfetto'. ?? Vi… - Sberl1983 : c'e' chi faticava a organizzare una festa del liceo in italia e chi invece organizza il prom a fenway park....baseball come sempre il meglio - LelloEsposito5 : Presto in italia il baseball diventera' sport nazionale.. #Governodeicoglioni -