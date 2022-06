Base militare a Pisa, in migliaia al corteo contro il progetto: “Opera devastante, governo ritiri il decreto. Serve economia di pace, non di guerra” (Di giovedì 2 giugno 2022) Una manifestazione così partecipata in questa provincia non si vedeva dal 2003, da quando gli Stati Uniti di George W.Bush dichiararono guerra all’ Iraq di Saddam Hussein. Allora i manifestanti che si riunirono davanti ai cancelli della Base militare americana Camp Derby, tra Pisa e Livorno, furono 20mila. Oggi a Coltano (frazione di Pisa) ce ne erano 5mila, arrivati per protestare contro la Base militare. Comunque tanti, nonostante il caldo e la media dei partecipanti delle ultime manifestazioni in Italia. In testa al corteo, in maglietta arancione con un gufo stilizzato a rappresentarli, c’era il Comitato permanente per la difesa di Coltano. Un trattore ha tracciato la strada da seguire. Il corteo ha percorso un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Una manifestazione così partecipata in questa provincia non si vedeva dal 2003, da quando gli Stati Uniti di George W.Bush dichiararonoall’ Iraq di Saddam Hussein. Allora i manifestanti che si riunirono davanti ai cancelli dellaamericana Camp Derby, trae Livorno, furono 20mila. Oggi a Coltano (frazione di) ce ne erano 5mila, arrivati per protestarela. Comunque tanti, nonostante il caldo e la media dei partecipanti delle ultime manifestazioni in Italia. In testa al, in maglietta arancione con un gufo stilizzato a rappresentarli, c’era il Comitato permanente per la difesa di Coltano. Un trattore ha tracciato la strada da seguire. Ilha percorso un ...

