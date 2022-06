Barù, l’ex gieffino di nuovo insieme a lei: il colpo di scena che ha spiazzato tutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Barù, nelle ultime ore, è stata “pizzicato” in compagnia di una persona che ha incuriosito i fan: ecco cos’è accaduto Sono passati esattamente poco più di tre mesi dalla finale del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality è stata vinta da Jessica Selassié, la quale ha battuto nell’ultimo testa a tesa l’attore milanese Davide Silvestri. Barù, l’ex gieffino è stato “pizzicato” in compagnia di una sua ex fidanzata (Foto Instagram)La principessa italo-etiope, con la sua gentilezza e il suo carattere, ha conquistato tutti e ad un certo punto del programma i suoi fan hanno dato vita persino ad un hashtag (#JessVip), il quale è stato lanciato costantemente su tutti i Social Network. I suoi followers sui Social, inoltre, sono aumentati a dismisura e oggi collabora ... Leggi su kronic (Di giovedì 2 giugno 2022), nelle ultime ore, è stata “pizzicato” in compagnia di una persona che ha incuriosito i fan: ecco cos’è accaduto Sono passati esattamente poco più di tre mesi dalla finale del Grande Fratello Vip. La sesta edizione del reality è stata vinta da Jessica Selassié, la quale ha battuto nell’ultimo testa a tesa l’attore milanese Davide Silvestri.è stato “pizzicato” in compagnia di una sua ex fidanzata (Foto Instagram)La principessa italo-etiope, con la sua gentilezza e il suo carattere, ha conquistatoe ad un certo punto del programma i suoi fan hanno dato vita persino ad un hashtag (#JessVip), il quale è stato lanciato costantemente sui Social Network. I suoi followers sui Social, inoltre, sono aumentati a dismisura e oggi collabora ...

Advertising

361_magazine : Barù pizzicato in un bar con una sua ex. Ecco chi è la donna che l'ex gieffino ha incontrato - chestrass_ : JESS È 'L'EX' DI BARU #jeru - Tess_flowers15 : Quindi Barú oggi lo giustifichiamo per la sua assenza da Twitter perché era impegnato a prepararsi per l’imminente… - Robimum : Buongiorno! Qualcuno l'ha già detto stamattina che Barù è sotto 3000 treni per la sua ex? #jeru - ViiVnss : RT @361_magazine: -

Jessica Selassiè e Barù a cena insieme: è nato l'amore Scoppia il gossip E' solo un'amicizia o c'è qualcosa di più tra loro Intanto una cosa è certa: i riflettori del gossip sono puntati sull'ex gieffino. L'articolo Jessica Selassiè e Barù a cena insieme: è nato l'amore ... Gf vip, Barù Gaetani scorda Jessica Selassié/ La foto con ex Miss Italia non sfugge ... l'immagine virale Si è imposto come l'outsider del Grande ... Si tratta dell'ex storico di Victoria Cabello e chef dalle nobili ... Barù Gaetani , che stando alle indiscrezioni riprese in rete da ... E' solo un'amicizia o c'è qualcosa di più tra loro Intanto una cosa è certa: i riflettori del gossip sono puntati sull'gieffino.'articolo Jessica Selassiè ea cena insieme: è nato'amore ......'immagine virale Si è imposto come'outsider del Grande ... Si tratta dell'storico di Victoria Cabello e chef dalle nobili ...Gaetani , che stando alle indiscrezioni riprese in rete da ...