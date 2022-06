Barcellona: club invita tifosi a giocare al Camp Nou tra 6 ed 11 giugno (Di giovedì 2 giugno 2022) “Vieni a giocare al Camp Nou”: nel mese di giugno (dal 6 all’11) il Barcellona apre le porte del suo stadio agli appassionati e appassionate che al prezzo di 300 euro a persona potranno vivere l’esperienza di giocare tra amici nel leggendario impianto blaugrana. L’iniziativa, promossa attraverso il sito ufficiale del club, comprende almeno quaranta minuti di gioco per un’esperienza “vera”, che include l’arbitro, gli allenatori, lo staff medico, lo spogliatoio, il tunnel. “L’esperienza costa 300 euro a persona e richiede la prenotazione tramite il sito del club, selezionando se si vuole venire da soli o con gli amici. Una volta presentate tutte le domande, il club organizzerà le partite per tutti i partecipanti. In questo caso, le condizioni ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Vieni aalNou”: nel mese di(dal 6 all’11) ilapre le porte del suo stadio agli appassionati e appassionate che al prezzo di 300 euro a persona potranno vivere l’esperienza ditra amici nel leggendario impianto blaugrana. L’iniziativa, promossa attraverso il sito ufficiale del, comprende almeno quaranta minuti di gioco per un’esperienza “vera”, che include l’arbitro, gli allenatori, lo staff medico, lo spogliatoio, il tunnel. “L’esperienza costa 300 euro a persona e richiede la prenotazione tramite il sito del, selezionando se si vuole venire da soli o con gli amici. Una volta presentate tutte le domande, ilorganizzerà le partite per tutti i partecipanti. In questo caso, le condizioni ...

