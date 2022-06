Bando “Imprese storiche”, finanziate 60 attività bergamasche: ecco quali (Di giovedì 2 giugno 2022) In provincia di Bergamo vengono destinati 1.290.369,09 euro a 9 artigiani e 52 commercianti da parte di Regione Lombardia grazie al Bando “Imprese storiche verso il futuro 2022”, voluto dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. In totale sono stati destinati 7.600.000 milioni di euro a 448 Imprese storiche lombarde. Il Bando sostiene le attività storiche e di tradizione che investono per ricambio generazionale e trasmissione di impresa, riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’attività, innovazione, restauro e conservazione. Le caratteristiche dell’agevolazione prevedono un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese considerate ammissibili, fino a un importo massimo pari a 30.000 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 giugno 2022) In provincia di Bergamo vengono destinati 1.290.369,09 euro a 9 artigiani e 52 commercianti da parte di Regione Lombardia grazie alverso il futuro 2022”, voluto dall’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi. In totale sono stati destinati 7.600.000 milioni di euro a 448lombarde. Ilsostiene lee di tradizione che investono per ricambio generazionale e trasmissione di impresa, rificazione dell’unità locale di svolgimento dell’, innovazione, restauro e conservazione. Le caratteristiche dell’agevolazione prevedono un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese considerate ammissibili, fino a un importo massimo pari a 30.000 ...

