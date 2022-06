Balotelli: "Io di nuovo al Monza? Abbiamo parlato, vediamo..." (Di giovedì 2 giugno 2022) Super Mario Balotelli, presente sugli spalti alla festa promozione, non nasconde la voglia di giocare nuovamente in Italia tornando a vestire i colori della sua ex squadra, il Monza, arrivata in Serie ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Super Mario, presente sugli spalti alla festa promozione, non nasconde la voglia di giocare nuovamente in Italia tornando a vestire i colori della sua ex squadra, il, arrivata in Serie ...

ILGREXO : @InterCM16 Io quello che non capisco perché non mettere Bastoni-Acerbi e iniziare un nuovo ciclo di centrali difens… - MarcoCanopoli : @saIva___ Maldini in una intervista ha dichiarato che uno dei segreti è stato recuperare dei calciatori che gli ven… - Grande__Jack80 : Marione è passato in due giorni, dal fare la riserva alla Juve a tornare di nuovo al Monza in Serie A. Onestamente… - Emmdido : ??UFFICIALE: Balotelli è un nuovo giocatore del monza - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Monza, Balotelli: “Torno in Italia? Ho parlato con Berlusconi. La Nazionale…” -