Avellino, Festa dichiara guerra ai lavori per la fibra: "Martoriate le nostre strade" (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa è pronto alla svolta per la mobilità. "Abbiamo trascorso gli ultimi tre anni in maniera complicata – spiega – Non solo per il Covid ma bensì anche Covid ma anche per le procedure amministrative che abbiamo dovuto mettere in ordine come fallimenti, contenziosi, difficoltà, mancati pagamenti e progetti sbagliati, insomma, un vero caos amministrativo che abbiamo sistemato in questi primi tre anni. Ora nei prossimi due completeremo tutte le incompiute – spiega Festa – Cominceremo ad analizzare parte della nostra programmazione, consegneremo in questi primi cinque anni una città completamente diversa". Festa dichiara guerra ai lavori per la fibra che stanno ...

