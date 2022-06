Avanti un altro “biblico”, un Adamo senza Eva? Paolo Bonolis preso alla sprovvista dal concorrente (Di giovedì 2 giugno 2022) Avanti un altro immerso in un grande dilemma. L’Eden preso di soprassalto dall’enigma. I conduttori rimangono molto dubbiosi. Paolo Bonolis e Luca Laurenti si apprestano alla conduzione di una nuova… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 2 giugno 2022)unimmerso in un grande dilemma. L’Edendi soprassalto dall’enigma. I conduttori rimangono molto dubbiosi.e Luca Laurenti si apprestanoconduzione di una nuova… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

borghi_claudio : Se fossi uno che bada ai fatti suoi, sarei fisso a Como a fare sorrisi, stringere mani e distribuire santini eletto… - flamanc24 : RT @SSLaziofans1900: Vamos Maurizio! Vamos Ragazzi! Il mercato è agonizzante anche per noi.. ma in un altro modo non per la noia ma la pere… - SSLaziofans1900 : Vamos Maurizio! Vamos Ragazzi! Il mercato è agonizzante anche per noi.. ma in un altro modo non per la noia ma la p… - valkeasusi : @MicheleN967 @Marcella_IsBack @Menanni1 @EntropicBazaar @bababukfree @MagisterZatta @IlMarcheseMelo Pensi di sapere… - Maya94165656 : @tuinalover @cosimofcj @GiovaAlbanese @tvdellosport @MCriscitiello Beh quest’anno ha un anno in più eh. E l’anno pr… -