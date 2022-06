Attenta Inter, nella trattativa per Lukaku si inserisce una big europea! (Di giovedì 2 giugno 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così recitava una canzone abbastanza nota di Antonello Venditti, Amici mai, molto spesso utilizzata in qualche ritorno di mercato di un ex verso la sua casa, un riabbracciare il figliol prodigo che si era smarrito. L’aveva citata Galliani, quando riuscì a riportare Ricardo Izacson do Leite, al secolo Kakà, alle porte di Milanello. Potrebbe cantarla Marotta, altra sponda di Milano e qualche anno dopo, nel riportare il suo bambinone a casa, Big Rom Romelu Lukaku. Lukaku Calciomercato InterLe strade tra Lukaku e l’Inter sembravano essersi divise, invece eccole di nuovo riavvicinarsi con la speranza, da entrambe le parti, che possano incrociarsi di nuovo. Il tentativo da parte dell’Inter è stato fatto, con una proposta ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 giugno 2022) Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così recitava una canzone abbastanza nota di Antonello Venditti, Amici mai, molto spesso utilizzata in qualche ritorno di mercato di un ex verso la sua casa, un riabbracciare il figliol prodigo che si era smarrito. L’aveva citata Galliani, quando riuscì a riportare Ricardo Izacson do Leite, al secolo Kakà, alle porte di Milanello. Potrebbe cantarla Marotta, altra sponda di Milano e qualche anno dopo, nel riportare il suo bambinone a casa, Big Rom RomeluCalciomercatoLe strade trae l’sembravano essersi divise, invece eccole di nuovo riavvicinarsi con la speranza, da entrambe le parti, che possano incrociarsi di nuovo. Il tentativo da parte dell’è stato fatto, con una proposta ...

