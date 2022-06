Atletica, Marcell Jacobs: “Salterò Roma e Oslo, ma per i Mondiali mi riprenderò” (Di giovedì 2 giugno 2022) La condizione fisica di Marcell Jacobs non è ancora al meglio, da qui infatti la rinuncia alla partecipazione al Golden Gala 2022 di Roma; una notizia che ha lasciato delusi non solo i tifosi, desiderosi di vedere all’opera il campione olimpico, ma lo stesso Jacobs come confermato dal coach Paolo Camossi. C’era infatti la voglia, smisurata per certi versi, di gareggiare davanti ai propri tifosi e godere del sostegno del pubblico italiano. La strategia scelta, però, è conservativa: correre rischi inutili che potrebbero peggiorare la condizione fisica di Jacobs sarebbe pericoloso, visto l’avvicinarsi degli appuntamenti clou della stagione come i Mondiali a Eugene e gli Europei a Monaco. Di conseguenza, Jacobs salterà non solo, come detto, il Golden Gala di ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) La condizione fisica dinon è ancora al meglio, da qui infatti la rinuncia alla partecipazione al Golden Gala 2022 di; una notizia che ha lasciato delusi non solo i tifosi, desiderosi di vedere all’opera il campione olimpico, ma lo stessocome confermato dal coach Paolo Camossi. C’era infatti la voglia, smisurata per certi versi, di gareggiare davanti ai propri tifosi e godere del sostegno del pubblico italiano. La strategia scelta, però, è conservativa: correre rischi inutili che potrebbero peggiorare la condizione fisica disarebbe pericoloso, visto l’avvicinarsi degli appuntamenti clou della stagione come ia Eugene e gli Europei a Monaco. Di conseguenza,salterà non solo, come detto, il Golden Gala di ...

