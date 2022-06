Atletica | Larissa Iapichino si ferma a 6 40 Roberta Bruni sfiora il record italiano Arese vicino al personale

(Di giovedì 2 giugno 2022) Giornata ricca di meeting per gli atleti italiani.non riesce ancora a decollare in questo avvio di stagione. La toscana ha saltato 6.40 metri a Eisenstadt (Austria), concludendo al secondo posto alle spale della lituana Jogaile Petrokaite (6.47). La 20enne, alla seconda uscita dopo il 6.58 di Grosseto, sta cercando di ingranare in vista degli appuntamenti estivi. Nella stessa sede da annotare la vittoria di Nicla Mosetti sui 100 ostacoli (13.26).si è invece esaltata a Rieti: la saltatrice con l’asta si è issata a 4.60 metri () e poi ha cercato l’assalto al suo(4.70), il primo tentativo a 4.71 è stato davvero di spessore ma non è bastato. Sempre a Rieti si sono messe in luce la triplista Dariya Derkach (13.95) ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Larissa #Iapichino torna in pedana il 2 giugno -

Il 2 giugnoIapichino sarà in pedana per l'austrian Open. Per lei si tratta della seconda uscita stagionale all'aperto dopo il debutto da 6,58 al Castiglione Meeting di Grosseto. 'L'obiettivo - ha detto ...La straordinaria serata dedicata all'leggera sarà il 9 giugno senza limitazioni per sull'... Marina Bekh - Romanchuk , e Jazmin Sawyers e la giovanissima azzurraIapichino. Nell'asta ...Torna in pedana Larissa Iapichino nella tappa di Continental Tour di Eisenstadt, in Austria. L’azzurra, fuoriclasse del salto in lungo, sarà protagonista della seconda uscita stagionale outdoor dopo i ...Il 2 giugno Larissa Iapichino sarà in pedana per l’austrian Open. Per lei si tratta della seconda uscita stagionale all’aperto dopo il debutto da 6,58 al Castiglione Meeting di Grosseto. “L’obiettivo ...