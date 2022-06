Atalanta, il Tottenham non riscatta Gollini: tornerà a Bergamo (Di giovedì 2 giugno 2022) “Confermiamo l’addio di Pierluigi Gollini, dopo la conclusione del periodo in prestito dall’Atalanta. Auguriamo a Pierluigi e a tutti i giocatori dell’Academy il meglio per il futuro”. Con queste parole, il Tottenham ha ufficializzato il mancato riscatto di Pierluigi Gollini, portiere in prestito dall’Atalanta. Esperienza in Premier non fortunata per l’estremo difensore italiano, a sua volta ex Manchester United, spesso relegato a comprimario considerando l’inevitabile titolarità dell’affermato Hugo Lloris. Gollini tornerà dunque a disposizione dell’Atalanta di Gasperini, sebbene non siano chiare né le intenzioni del giocatore in vista del futuro né quelle della società; vi è però la possibilità che il portiere torni a difendere i pali della Dea. ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) “Confermiamo l’addio di Pierluigi, dopo la conclusione del periodo in prestito dall’. Auguriamo a Pierluigi e a tutti i giocatori dell’Academy il meglio per il futuro”. Con queste parole, ilha ufficializzato il mancato riscatto di Pierluigi, portiere in prestito dall’. Esperienza in Premier non fortunata per l’estremo difensore italiano, a sua volta ex Manchester United, spesso relegato a comprimario considerando l’inevitabile titolarità dell’affermato Hugo Lloris.dunque a disposizione dell’di Gasperini, sebbene non siano chiare né le intenzioni del giocatore in vista del futuro né quelle della società; vi è però la possibilità che il portiere torni a difendere i pali della Dea. ...

