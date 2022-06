Ascolti TV | Mercoledì 1 giugno 2022. In 6,3 milioni per Italia-Argentina (33.5%), 7 ore per farti innamorare 14.1%, Chi l’ha Visto 11.2%. Uomini e Donne chiude la stagione al 28.9% (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Mancini Nella serata di ieri, Mercoledì 1 giugno 2022, su Rai1 la finalissima Italia-Argentina ha conquistato 6.293.000 spettatori pari al 33.5% di share (primo tempo a 6.496.000 e il 34.3%, secondo tempo a 6.098.000 e il 32.7%). Su Canale5 7 ore per farti innamorare ha incollato davanti al video 2.374.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 The Good Doctor arriva a 957.000 spettatori (5%) e The Resident a 814.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Jurassik Park ha raccolto 801.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.794.000 spettatori con l’11.2% (presentazione a 1.418.000 e il 7.3%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (5.1%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Mancini Nella serata di ieri,, su Rai1 la finalissimaha conquistato 6.293.000 spettatori pari al 33.5% di share (primo tempo a 6.496.000 e il 34.3%, secondo tempo a 6.098.000 e il 32.7%). Su Canale5 7 ore perha incollato davanti al video 2.374.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 The Good Doctor arriva a 957.000 spettatori (5%) e The Resident a 814.000 spettatori (4.7%). Su1 Jurassik Park ha raccolto 801.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Chi? è seguito da 1.794.000 spettatori con l’11.2% (presentazione a 1.418.000 e il 7.3%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 712.000 spettatori (5.1%). Su ...

