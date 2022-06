ASCOLTI TV 1 GIUGNO 2022: ITALIA-ARGENTINA, 7 ORE PER FARTI INNAMORARE, CHI L’HA VISTO (Di giovedì 2 giugno 2022) ARGENTINA-ITALIA ASCOLTI TV 1 GIUGNO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – xTg1 – xUnoMattina – xStorie ITALIAne – xStorie ITALIAne – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xOggi è un Altro Giorno – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xConcerto Festa della Repubblica – xL’Eredità – xTg1 – xRai Sport – xITALIA-ARGENTINA – x x x xRai Sport + Vespa – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – x7 Ore per ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022)TV 1· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – xTg1 – xUnoMattina – xStoriene – xStoriene – xÈ Sempre Mezzogiorno – xTg1 – xOggi è un Altro Giorno – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xConcerto Festa della Repubblica – xL’Eredità – xTg1 – xRai Sport – x– x x x xRai Sport + Vespa – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xIsola dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – x7 Ore per ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 1 giugno 2022: Italia-Argentina (Coppa dei Campioni), 7 ore per farti innamorare, Chi l'ha vis… - DiscoverTrieste : RT @ComunediTrieste: Lunedì 6 giugno ore 17.30, nell’ambito dei 'Lunedì dello Schmidl' dedicato 'AL MULINO' di Ottorino Respighi e 'PAGLIAC… - DavideRTramonta : RT @carmelitadurso: Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi conti… - ComunediTrieste : Lunedì 6 giugno ore 17.30, nell’ambito dei 'Lunedì dello Schmidl' dedicato 'AL MULINO' di Ottorino Respighi e 'PAGL… -