ASCOLTI TV 1 GIUGNO 2022: 6,3 MILIONI PER ITALIA-ARGENTINA (33,5%), 7 ORE PER FARTI INNAMORARE (14,1%), CHI L’HA VISTO (11,2%), COSTANZO (15%) SURCLASSA VESPA (8,7%) (Di giovedì 2 giugno 2022) ITALIA-ARGENTINA, la (mesta) Finalissima 2022 ASCOLTI TV 1 GIUGNO 2022 · Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2882 38.57PT – 9232 49.5024 – 2857 38.23PT – 6048 32.43 Tg1 Speciale – 563 12.62Tg1 – 826 17.79UnoMattina – 534 14.52Storie ITALIAne – 661 18.36Storie ITALIAne – 673 14.42È Sempre Mezzogiorno – 1597 17.10Tg1 – 3149 25.76Oggi è un Altro Giorno – 1735 16.55Sei Sorelle – 1226 16.00Tg1 – 1058 14.60Tg1 Economia – 1397 16.30Pres. Vita in Diretta – 1397 19.23Vita in Diretta – 1590 21.34Concerto Festa della Repubblica – 1223 12.17L’Eredità – xTg1 – 3175 21.36Rai Sport – 5411 29.79ITALIA-ARGENTINA – 6292 33.47 3343 32.83 756 40.69 3681 32.76Porta a Porta – 767 8.73 Prima Pagina – 686 21.10Tg5 – ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022), la (mesta) FinalissimaTV 1· Mercoledì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2882 38.57PT – 9232 49.5024 – 2857 38.23PT – 6048 32.43 Tg1 Speciale – 563 12.62Tg1 – 826 17.79UnoMattina – 534 14.52Storiene – 661 18.36Storiene – 673 14.42È Sempre Mezzogiorno – 1597 17.10Tg1 – 3149 25.76Oggi è un Altro Giorno – 1735 16.55Sei Sorelle – 1226 16.00Tg1 – 1058 14.60Tg1 Economia – 1397 16.30Pres. Vita in Diretta – 1397 19.23Vita in Diretta – 1590 21.34Concerto Festa della Repubblica – 1223 12.17L’Eredità – xTg1 – 3175 21.36Rai Sport – 5411 29.79– 6292 33.47 3343 32.83 756 40.69 3681 32.76Porta a Porta – 767 8.73 Prima Pagina – 686 21.10Tg5 – ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - CorriereCitta : Ascolti tv giovedì 2 giugno 2022: Don Matteo, Caro Presidente, UEFA Nations League, Dritto e Rovescio, dati auditel… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, mercoledì 1 giugno 2022 - - CiaoKarol : INVOCA L'AMATO SANT'ANTONIO DI PADOVA!? Oggi è il 4° giorno della Tredicina, 3 Giugno 2022 ?? O generoso Santo, ch… - Chicomesol : RT @AnnaMancini81: Ascolti Tv mercoledì 1 giugno 2022, Italia- Argentina 33.5%, 7 ore per farti innamorare 14.1% -