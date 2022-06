Argentina, la stampa festeggia la vittoria contro l’Italia: “Messi ha strofinato la lampada magica” (Di giovedì 2 giugno 2022) E’ festa grande in Argentina per il successo della Selecciòn di Scaloni contro l’Italia nella Finalissima a Wembley. Le reti di Lautaro, Di Maria e Dybala hanno infatti regalato il titolo ai sudamericani, elogiati in patria. Ad esempio, il quotidiano Olé racconta una “grande partita, la 32esima senza sconfitte, e non contro un avversario qualsiasi ma l’Italia che ha quattro Mondiali“. Clarìn pone invece l’accento sul secondo titolo dell’era Scaloni, arrivato soprattutto grazie a Messi, che ha “strofinato la lampada magica, fornendo a Lautaro Martinez un pallone d’oro da depositare semplicemente in rete“. Anche La Naciòn elogia l’Argentina: “Con un secondo tempo fenomenale ha fatto sua la Finalissima“, mentre non usa ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) E’ festa grande inper il successo della Selecciòn di Scaloninella Finalissima a Wembley. Le reti di Lautaro, Di Maria e Dybala hanno infatti regalato il titolo ai sudamericani, elogiati in patria. Ad esempio, il quotidiano Olé racconta una “grande partita, la 32esima senza sconfitte, e nonun avversario qualsiasi mache ha quattro Mondiali“. Clarìn pone invece l’accento sul secondo titolo dell’era Scaloni, arrivato soprattutto grazie a, che ha “la, fornendo a Lautaro Martinez un pallone d’oro da depositare semplicemente in rete“. Anche La Naciòn elogia l’: “Con un secondo tempo fenomenale ha fatto sua la Finalissima“, mentre non usa ...

