Antonio Tajani riconfermato vicepresidente del Ppe (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA – Antonio Tajani (foto), coordinatore nazionale di Forza Italia, è stato riconfermato vicepresidente del Ppe, mentre Manfred Weber è il nuovo presidente. Congratulazioni ai due esponenti politici arrivano dal ministro Brunetta, secondo il quale “Forza Italia si attesta centrale nella grande famiglia dei popolari europei: l’Europa cristiana, liberale e solidale, l’Europa convinta che nessuno debba essere lasciato indietro, l’Europa dell’economia sociale di mercato, l’Europa delle libertà e dei diritti”. Poi aggiunge: “I valori del Ppe non sono i valori di una parte, ma i valori universali dell’Europa. Questa è la nostra grande forza, in ogni Paese e nell’Unione. Non si stanca di ripeterlo Silvio Berlusconi, insieme a noi di Forza Italia. Buon lavoro Manfred, buon lavoro Antonio. Il Ppe, da oggi, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022) ROMA –(foto), coordinatore nazionale di Forza Italia, è statodel Ppe, mentre Manfred Weber è il nuovo presidente. Congratulazioni ai due esponenti politici arrivano dal ministro Brunetta, secondo il quale “Forza Italia si attesta centrale nella grande famiglia dei popolari europei: l’Europa cristiana, liberale e solidale, l’Europa convinta che nessuno debba essere lasciato indietro, l’Europa dell’economia sociale di mercato, l’Europa delle libertà e dei diritti”. Poi aggiunge: “I valori del Ppe non sono i valori di una parte, ma i valori universali dell’Europa. Questa è la nostra grande forza, in ogni Paese e nell’Unione. Non si stanca di ripeterlo Silvio Berlusconi, insieme a noi di Forza Italia. Buon lavoro Manfred, buon lavoro. Il Ppe, da oggi, ...

