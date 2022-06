Antonella Elia: Il racconto Shock in Diretta Tv! (Di giovedì 2 giugno 2022) Ospite di Francesca Fialdini, la nostra Antonella Elia si è raccontata a ruota libera e ha svelato un retroscena scioccante sul suo passato. La showgirl infatti, ha rivelato non solo di aver avuto un aborto spontaneo anni fa, ma ha anche riportato le parole agghiaccianti che il compagno di allora le aveva rivolto. Non è tutto qui, visto che si è venuti a sapere che la donna ha combattuto anche contro una brutta malattia. Ecco cosa ha raccontato la nostra Antonella Elia! Antonella Elia ha perso un bambino in passato: il drammatico racconto Antonella Elia, ospite di Francesca Fialdini nel programma ‘Da Noi a ruota libera‘, si è lasciata andare ad un drammatico racconto. Tutti siamo abituati a vedere la nostra ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 2 giugno 2022) Ospite di Francesca Fialdini, la nostrasi è raccontata a ruota libera e ha svelato un retroscena scioccante sul suo passato. La showgirl infatti, ha rivelato non solo di aver avuto un aborto spontaneo anni fa, ma ha anche riportato le parole agghiaccianti che il compagno di allora le aveva rivolto. Non è tutto qui, visto che si è venuti a sapere che la donna ha combattuto anche contro una brutta malattia. Ecco cosa ha raccontato la nostraha perso un bambino in passato: il drammatico, ospite di Francesca Fialdini nel programma ‘Da Noi a ruota libera‘, si è lasciata andare ad un drammatico. Tutti siamo abituati a vedere la nostra ...

Advertising

LaDeny_ : @davided81 O Antonella Elia - carmen_cupini : Miriana Trevisan e Antonella Elia . Trevisan irriconoscibile ?????? - AzzaritoMichele : @RaiUno Quell'oca di Antonella Elia è ancora in giro? - mauriziocori1 : RT @DONNARANDOM: Flavia Vento, scoperta come Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Antonella Elia da Boncompagni, si è fatta la foto con M. Calo… - tudifrudi : Ho appena visto Antonella Elia in un deposito atac vestita di fucsia. Non mi farò troppe domande. -