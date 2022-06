Ana de Armas in vacanza in Italia: le foto in bikini entusiasmano i social (Di giovedì 2 giugno 2022) Alcune foto apparse sui canali social di Ana de Armas ritraggono l'attrice in bikini mentre si gode una vacanza in Italia, nella paradisiaca Costiera Amalfitana. Ana de Armas ha condiviso alcune foto di sé mentre si gode una vacanza in Italia, facendo scatenare l'entusiasmo dei social, rimasti ipnotizzati dagli scatti che ritraggono l'attrice in bikini sotto il sole della Costiera Amalfitana. Essere stata la nuova Bond girl (in No Time to Die), aver recitato con Ryan Gosling e Chris Evans (in The Invisible Man) e, soprattutto, essere stata scelta per essere Marilyn Monroe nel film biografico dedicato alla diva di Hollywood, Blonde, sono solo alcuni dei traguardi professionali che Ana de ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 2 giugno 2022) Alcuneapparse sui canalidi Ana deritraggono l'attrice inmentre si gode unain, nella paradisiaca Costiera Amalfitana. Ana deha condiviso alcunedi sé mentre si gode unain, facendo scatenare l'entusiasmo dei, rimasti ipnotizzati dagli scatti che ritraggono l'attrice insotto il sole della Costiera Amalfitana. Essere stata la nuova Bond girl (in No Time to Die), aver recitato con Ryan Gosling e Chris Evans (in The Invisible Man) e, soprattutto, essere stata scelta per essere Marilyn Monroe nel film biografico dedicato alla diva di Hollywood, Blonde, sono solo alcuni dei traguardi professionali che Ana de ...

carlo_pr90 : @Guaglia6 Mi piacerebbe molto un #indiziosocial di ana de Armas su di me ma temo non accadrà - faqqaaa : Cosa farei per Ana De Armas solo il diavolo in persona lo sà - sassari68 : @Guaglia6 Ana de Armas potrebbe parlarmi per ore anche dell'acido desossiribonucleico, o della fotosintesi clorofilliana. - _amantedelcine_ : ANA DE ARMAS SUL SUOLO ITALIANO quanto è bella siamo stati proprio benedetti - hakimtdream : Il figlio di puttana che si chiava Ana de Armas nella prossima vita deve rinascere tipo maiale o piccione -