Amici21 | Ex concorrente esplode di nervoso: “Prova a cantarla tu!”. Subisce un attacco subdolo (Di giovedì 2 giugno 2022) Un ex volto di Amici21 non è riuscito a trattenersi e il suo commento fa esplodere il caso. Volano parole pesantissime Amici21 (Youtube)La ventunesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, della squadra di Rudy Zerbi. Quest’anno, però, erano diversi i concorrenti che sembravano candidati alla vittoria, le cui voci e i cui passi di danza ammaliavano tutti ogni volta. In finale, infatti, sono arrivati quasi tutti i preferiti del pubblico, tra cui il super favorito Alex. Nonostante non abbia vinto, oggi il concorrente della squadra di Lorella Cuccarini sta avendo un grandissimo successo, così come gli altri finalisti. Ed è proprio in difesa di uno di loro che un ex concorrente si è scagliato, sui social: il suo commento è durissimo, così come la sua reazione. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 2 giugno 2022) Un ex volto dinon è riuscito a trattenersi e il suo commento fare il caso. Volano parole pesantissime(Youtube)La ventunesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, della squadra di Rudy Zerbi. Quest’anno, però, erano diversi i concorrenti che sembravano candidati alla vittoria, le cui voci e i cui passi di danza ammaliavano tutti ogni volta. In finale, infatti, sono arrivati quasi tutti i preferiti del pubblico, tra cui il super favorito Alex. Nonostante non abbia vinto, oggi ildella squadra di Lorella Cuccarini sta avendo un grandissimo successo, così come gli altri finalisti. Ed è proprio in difesa di uno di loro che un exsi è scagliato, sui social: il suo commento è durissimo, così come la sua reazione. ...

Advertising

tuttopuntotv : Ex concorrente del GFVip 6 lancia un appello a Maria De Filippi: chi è? #GFVip6 #GFVip #Amici21 #MariaDeFilippi - AngeloCivico : #Elodie ospite di #CTCF ma non del Serale di #Amici21. Non è mai stata ospite del Serale, come mai ? Forse perchè c… -