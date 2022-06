Amici | Alberto Urso lontano dall’Italia | ecco dove è andato e perché

(Di giovedì 2 giugno 2022)è sicuramente uno dei vincitori più apprezzati del pubblico affezionato al talent show di Maria De Filippi. Primo cantante, tenore, polistrumentista, compositore e musicista italiano ad aver vinto la diciottesima edizione dinel 2019. Durante lo stesso anno, precisamente il 10 Maggio 2019, ha pubblicato il suo primo album dal titolo “Solo” che è stato certificato disco d’oro. A Settembre dello stesso anno ha partecipato allo spin off diCelebrities, rivestendo i panni di coach della squadra blu. L’anno successivo ha pubblicato il suo secondo disco, anche questo di grande successo, intitolato “Il sole ad est“. Da lì ha avuto anche l’occasione di salire sul palco più importante per la musica italiana, il palco di Sanremo. Dopo questa magnifica esperienza si sono un po’ perse le sue tracce. Il ...

Alberto Urso è sicuramente uno dei vincitori più apprezzati del pubblico affezionato al talent show di Maria De Filippi.Primo cantante ...