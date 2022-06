America Mineiro vs Cuiaba: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 2 giugno 2022) America Mineiro e Cuiaba cercheranno di porre fine alle loro serie senza vittorie in tutte le competizioni quando sabato si sfideranno all’Arena Independencia in Brasileiro. I padroni di casa hanno ottenuto un pareggio impressionante contro l’allora capolista Corinthians lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti hanno subito l’ennesima sconfitta quando sono caduti in zona retrocessione. Il calcio di inizio di America Mineiro vs Cuiaba è previsto alle 21:30 di sabato 4 giugno. Prepartita America Mineiro vs Cuiaba: a che punto sono le due squadre? America Mineiro Nonostante l’ottimo punto guadagnato in capolista Corinthians l’ultima volta, il tecnico del Mineiro Vagner Mancini ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 giugno 2022)cercheranno di porre fine alle loro serie senza vittorie in tutte le competizioni quando sabato si sfideranno all’Arena Independencia in Brasileiro. I padroni di casa hanno ottenuto un pareggio impressionante contro l’allora capolista Corinthians lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti hanno subito l’ennesima sconfitta quando sono caduti in zona retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:30 di sabato 4 giugno. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Nonostante l’ottimo punto guadagnato in capolista Corinthians l’ultima volta, il tecnico delVagner Mancini ...

