Amber Heard ricorrerà contro la sentenza che ha dato ragione a Johnny Depp (Di giovedì 2 giugno 2022) Amber Heard ricorrerà in appello contro la sentenza che l’ha condannata per diffamazione dell’ex marito Johnny Depp. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell’attrice di ‘Aquaman’, annunciando la decisione di Heard senza entrare nei dettagli. I giudici hanno stabilito che l’attrice americana dovrà versare nelle casse dell’ex marito Johnny Depp 15 milioni di dollari, 10 milioni di “danni compensativi” a cui si sommano altri 5 milioni di “danni punitivi”. Contestualmente alla sentenza di condanna di Hears, i giudici hanno anche riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari alla donna per la stessa ragione. Dopo la decisione Heard ha ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)in appellolache l’ha condannata per diffamazione dell’ex marito. Lo ha dichiarato al New York Times Alafair Hall, un portavoce dell’attrice di ‘Aquaman’, annunciando la decisione disenza entrare nei dettagli. I giudici hanno stabilito che l’attrice americana dovrà versare nelle casse dell’ex marito15 milioni di dollari, 10 milioni di “danni compensativi” a cui si sommano altri 5 milioni di “danni punitivi”. Contestualmente alladi condanna di Hears, i giudici hanno anche riconosciuto un risarcimento di 2 milioni di dollari alla donna per la stessa. Dopo la decisioneha ...

