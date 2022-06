Alpinisti bloccati a 4.000 m., soccorso estremo per salvarli (Di giovedì 2 giugno 2022) bloccati da nebbia e raffiche di vento, tre Alpinisti sono stati salvati a quota 4.100 dopo un complesso intervento di recupero da parte del soccorso alpino valdostano. Gli scalatori - tutti italiani -... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022)da nebbia e raffiche di vento, tresono stati salvati a quota 4.100 dopo un complesso intervento di recupero da parte delalpino valdostano. Gli scalatori - tutti italiani -...

Advertising

Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Si è concluso positivamente l'intervento di soccorso agli #alpinisti bloccati in cordata sul #MonteRosa, due uomini e una do… - MediasetTgcom24 : Soccorsi 3 alpinisti bloccati in cordata sul Monte Rosa: stanno bene #piramidevincent #verbania #monterosa… - sabryesabry : RT @rtl1025: ?? Si è concluso positivamente l'intervento di soccorso agli #alpinisti bloccati in cordata sul #MonteRosa, due uomini e una do… - rtl1025 : ?? Si è concluso positivamente l'intervento di soccorso agli #alpinisti bloccati in cordata sul #MonteRosa, due uomi… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Salvati i tre alpinisti (due uomini e una donna di Verbania) bloccati sul Monte Rosa -