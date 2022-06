Allerta meteo in Campania, da domani a lunedì rischio “Ondate di calore” (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania comunica che dalle ore 08:00 di domani, venerdì 03 giugno 2022, e per una durata di circa 72 ore, ossia fino alle 8 di lunedì prossimo, potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore nel territorio dei comuni classificati a rischio moderato ed elevato (come da elenco allegato alla D.G.R. n.870 del 08/07/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 01/08/2005). In tali comuni, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷70% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione Civile della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regionecomunica che dalle ore 08:00 di, venerdì 03 giugno 2022, e per una durata di circa 72 ore, ossia fino alle 8 diprossimo, potranno verificarsi condizioni di criticità perda ondata dinel territorio dei comuni classificati amoderato ed elevato (come da elenco allegato alla D.G.R. n.870 del 08/07/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 37 del 01/08/2005). In tali comuni, si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 5÷7°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60÷70% e in condizioni di scarsa ventilazione. La Protezione Civile della Regione ...

