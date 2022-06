Alla parata del due giugno sfila per la prima volta il personale sanitario (Di giovedì 2 giugno 2022) Il finale per la parata del 2 giugno ha visto, come ogni anno, le Frecce tricolori sorvolare i Fori Imperiali tra gli applausi delle autorità e dei semplici cittadini che affollano le tribune. ANSA/GIUSEPPE LAMI Si tratta dell’ultimo atto, preceduto dAlla fanfara dei bersaglieri e dal lancio di tre paracadutisti della Brigata Folgore con una bandiera italiana, dell’evento che torna dopo due anni di stop dovuti all’emergenza Covid. Ad aprire la parata una rappresentativa di sindaci seguiti, per la prima volta, da personale della sanità civile, con il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia. “Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 2 giugno 2022) Il finale per ladel 2ha visto, come ogni anno, le Frecce tricolori sorvolare i Fori Imperiali tra gli applausi delle autorità e dei semplici cittadini che affollano le tribune. ANSA/GIUSEPPE LAMI Si tratta dell’ultimo atto, preceduto dfanfara dei bersaglieri e dal lancio di tre paracadutisti della Brigata Folgore con una bandiera italiana, dell’evento che torna dopo due anni di stop dovuti all’emergenza Covid. Ad aprire launa rappresentativa di sindaci seguiti, per la, dadella sanità civile, con il passaggio di un elicottero del 118, a simboleggiare coloro che sono stati impegnati inlinea contro la pandemia. “Oggi, per la, le donne e gli uomini del ...

Advertising

Quirinale : #2giugno #FestadellaRepubblica ???? il Presidente #Mattarella alla parata ai fori imperiali Il video??… - GDF : In occasione del 76° Anniversario delle #FestadellaRepubblica per la prima volta la #GDF parteciperà alla parata co… - RaiUno : In occasione della #FestaDellaRepubblica dai Fori Imperiali di Roma a cura del @Tg1Rai, la Parata militare alla pre… - buronjek : RT @LaVeritaWeb: Con una lettera ai suoi giornalisti, il direttore del quotidiano invita tutti alla sfilata dell’orgoglio gay. Con tanto di… - Concett94272838 : RT @TV2000it: #2giugno #FestadellaRepubblica2022 E dopo due anni di stop alla parata per il #Covid, per la prima volta sfilano anche medi… -