Alla falde del Vesuvio l'energia "vulcanica" dell'Istituto Comprensivo "De Curtis Ungaretti (Di giovedì 2 giugno 2022) La pasticceria diventa 3D. Il viaggio di Ulisse rivive attraverso un robottino di forma sferica programmato con un software, che si muove tra sirene, Ciclopi, Maga Circe, fino a fare ritorno ad Itaca pilotato attraverso un tablet. E ancora la simulazione dell'eruzione del Vesuvio realizzata dai bambini della scuola dell'infanzia, gli esperimenti di Fisica per dimostrare l'esistenza dell'aria, l'Astronomia e il sistema solare. Anche la musica diventa digitale con l'utilizzo di tecnologie informatiche e dell'intelligenza artificiale, mentre la produzione del miele diventa un processo di Coding. Nello "Scratch Lab" la multimedialità è applicata ai cartoon per insegnare le energie rinnovabili e il riciclo. Intanto il profumo di biscotti invade l'aria: i forni sono attivi e continuano a sfornare nel laboratorio di cucina, mentre i più piccolini preparano limonata fresca per ...

