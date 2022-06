Alberto Matano | matrimonio a luglio | Mara Venier officierà la cerimonia

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 2 giugno 2022)si sposa ae ad officiare lasarà. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il conduttore de La Vita in Diretta, che ha recentemente confessato di avere un compagno, convolerà a giuste nozze tra poche settimane. Proprioqualche mese fa aveva detto di sognare ile pare che ora il suo sogno diventerà realtà. Le sue nozze saranno officiate, sempre secondo quanto riportato dal settimanale Chi, dalla carissima amica e collega. Come sottolineato da Signorini,e la conduttrice veneziana condividono un forte legame di amicizia, per questoavrebbe voluto lei per le celebrazioni. ...