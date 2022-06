Albano e Romina di nuovo insieme | spunta la foto che li “incastra”

Advertising

Sovra_Knight : Siamo la felicità Albano e Romina Canzone del Sud Albano e Romina Siamo la felicità Albano e Romina Albano e Romina Albano e Rominaaaa - EBosatra : Quando il sole ?? sorgeràààà?? #AuguriRomina #AlBano #Happybirthday @romina_carrisi ?? #party #roma #fellini… - DocfelixBrick : @dottorbarbieri Se ne faranno una ragione anche perchè in ambasciata hanno già Albano e Romina, Toto Cotugno, i Ric… - tachipirin1000 : RT @MaestroFakke: ROMA ai ROMANI, ANZIO agli ANZIANI! TERNI al LOTTO, BRINDISI agli ALCOLISTI, LODI -- A TE OH CRISTO!' ALBANO a ROMINA, NE… - disastroaereo : RT @ori_the_blind: Trovatevi qualcuno che mentre piangi a dirotto ti canti felicità di Albano e romina?? @disastroaereo ?? -

Ma, per quale motivo Piccolo rimprovero social diCarrisi alla sorella Jasminee Jasmine sono entrambe figlie diCarrisi ma hanno età differenti. La prima ha infatti 35 anni ...... frequentava la stessa scuola delle figlie del cantante, Cristel eJunior. La scintilla scoppiò quando Loredana Lecciso chiese addi fare un'intervista. Tutto il resto è storia. Da quel ...Jasmine Carrisi nelle scorse ore ha condiviso sui social una fotografia in cui appare bellissima come sempre. Tanti i commenti ricevuti sotto al post in questione, e tra i tanti a catturare particolar ...Una dichiarazione di addio alla tv fatta da Loredana Lecciso che lascia senza parole i fan: ecco i dettagli della vicenda ...