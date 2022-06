Agli arresti domiciliari per rapina, ucciso in casa ad Afragola (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Un uomo di 38 anni, Raffaele Balsamo, Agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso nella tarda serata di ieri all’interno della sua abitazione in via Caracciolo, 50, ad Afragola. I carabinieri sono intervenuti sul posto su segnalazione al 112 per colpi d’arma da fuoco. Sul posto c’era già personale del 118 e la porta di ingresso era aperta. All’ingresso, sull’uscio della porta e riverso a terra, il corpo dell’uomo che era deceduto. Sul cadavere due fori d’entrata, uno al torace e uno al braccio destro. La salma è stata sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l’autopsia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’abitazione è stata sequestrata. Rilievi da parte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Un uomo di 38 anni, Raffaele Balsamo,per, è statonella tarda serata di ieri all’interno della sua abitazione in via Caracciolo, 50, ad. I carabinieri sono intervenuti sul posto su segnalazione al 112 per colpi d’arma da fuoco. Sul posto c’era già personale del 118 e la porta di ingresso era aperta. All’ingresso, sull’uscio della porta e riverso a terra, il corpo dell’uomo che era deceduto. Sul cadavere due fori d’entrata, uno al torace e uno al braccio destro. La salma è stata sequestrata e trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania per l’autopsia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’abitazione è stata sequestrata. Rilievi da parte ...

