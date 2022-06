AEW: CM Punk spalanca la forbidden door e lancia la sfida, ad accettarla è stato Hiroshi Tanahashi! (Di giovedì 2 giugno 2022) La scorsa domenica CM Punk ha portato a compimento il suo progetto da quando è tornato nel pro-wrestling, si è preso quel titolo mondiale AEW inseguito dal primo giorno, sconfiggendo Adam Page. Adesso per Punk si possono aprire tanti scenari, ma con l’evento forbidden door alle porte e la collaborazione con la NJPW, il primo avversario del Best in The World arriverà proprio dal Giappone e sarà senza dubbi un dream match. Dream match in arrivo Punk non si è preso pause, in apertura di Dynamite ha preso parte ad un match 3vs3 al fianco degli FTR contro Max Caster e il Gunn Club. L’incontro è stato vinto da Punk e gli FTR grazie ad una combinazione eseguita su Austin Gunn, con il campione AEW a colpirlo con la GTS, mentre i campioni AAA e ROH hanno chiuso con ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 2 giugno 2022) La scorsa domenica CMha portato a compimento il suo progetto da quando è tornato nel pro-wrestling, si è preso quel titolo mondiale AEW inseguito dal primo giorno, sconfiggendo Adam Page. Adesso persi possono aprire tanti scenari, ma con l’eventoalle porte e la collaborazione con la NJPW, il primo avversario del Best in The World arriverà proprio dal Giappone e sarà senza dubbi un dream match. Dream match in arrivonon si è preso pause, in apertura di Dynamite ha preso parte ad un match 3vs3 al fianco degli FTR contro Max Caster e il Gunn Club. L’incontro èvinto dae gli FTR grazie ad una combinazione eseguita su Austin Gunn, con il campione AEW a colpirlo con la GTS, mentre i campioni AAA e ROH hanno chiuso con ...

