... una città con una grande diaspora serba, dopo una pausa di undici anni", ha affermato Bojan Arandjelovic, Head of Network Planning & Scheduling diSerbia. "Siamo lieti di ampliare la nostra rete ...Traffico aereo, ripresa con le low - cost ed è guerra dei prezzi con gliLa ripresa del ... le compagnie low cost stanno rialzando la testa Per le grandi compagnie di bandiera, come... Aeroporti: Air Serbia inaugura volo su Trieste - Economia (ANSA) - BELGRADO, 02 GIU - Decollerà oggi alle 18:05 il primo volo diretto tra Belgrado e Trieste, operato dalla compagnia di bandiera serba ...(ANSA) - BELGRADO, 02 GIU - Decollerà oggi alle 18:05 il primo volo diretto tra Belgrado e Trieste, operato dalla compagnia di bandiera serba Air Serbia. Lo rende noto l'azienda in un comunicato. Il ...