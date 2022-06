Adriano Galliani e il Monza, Ariedo Braida e la Cremonese: la Serie A ritrova i colonnelli del Grande Milan di Berlusconi (Di giovedì 2 giugno 2022) Le utopie più luminose scoppiano all’improvviso come bolle di sapone. I grandi sogni no. Si erodono giorno dopo giorno, spargendo tutto intorno la loro polvere di stelle. È una patina sottile e viscosa, fertilizzante buono per far germogliare altre fantasticherie. O almeno così ha raccontato la storia recente. Perché la disgregazione del Milan di Berlusconi ha soffiato una polverina magica su tutta la Pianura Padana. È il cronosisma descritto da Kurt Vonnegut. Con quello che è stato che diventa quasi indistinguibile da quello che è. Sono cambiati i colori delle maglie. Sono cambiate le città di riferimento. Sono cambiati gli stadi e i tifosi. Solo i protagonisti sono rimasti identici. Così come le loro ambizioni, pingui e formidabili. Nei giorni scorsi Cremonese e Monza si sono arrampicate fino al paradiso relativo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Le utopie più luminose scoppiano all’improvviso come bolle di sapone. I grandi sogni no. Si erodono giorno dopo giorno, spargendo tutto intorno la loro polvere di stelle. È una patina sottile e viscosa, fertilizzante buono per far germogliare altre fantasticherie. O almeno così ha raccontato la storia recente. Perché la disgregazione deldiha soffiato una polverina magica su tutta la Pianura Padana. È il cronosisma descritto da Kurt Vonnegut. Con quello che è stato che diventa quasi indistinguibile da quello che è. Sono cambiati i colori delle maglie. Sono cambiate le città di riferimento. Sono cambiati gli stadi e i tifosi. Solo i protagonisti sono rimasti identici. Così come le loro ambizioni, pingui e formidabili. Nei giorni scorsisi sono arrampicate fino al paradiso relativo ...

