Accordo Opec+ per aumento produzione | +648 000 barili

L'Opec+ aumenterà la produzione di 648.000 barili al giorno in luglio e in agosto. Lo riferiscono i delegati partecipanti alla riunione, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.

