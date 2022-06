Abbigliamento sgraziato e senza forma | addio L' eleganza è di casa

Leggi su iodonna

(Di giovedì 2 giugno 2022) Dal 2020 a oggi, il loungewear ha avuto un vero e proprio boom. La mania dell’confortevole da, nata in epoca Covid, è stata per lungo tempo legata alle quattro mura dei nostri nidi. E proprio come tutte quelle esperienze che segnano per sempre, fatica ad abbandonare definitivamente il nostro guardaroba. In un 2022 che si è aperto all’insegna della Sexy Aesthetic e del ritorno del party look, come si colloca? E che significato ha oggi il leisurewear – over quel mix di capi confortevoli e basici adatti al tempo libero, composto perlopiù di felpe, pantaloni della tuta, t-shirt &Co.? 20 brand leisurewear 2022 guarda le foto ...