(Di giovedì 2 giugno 2022)– Venerdì 3 giugno alle ore 15, nella salaPromoteca del Campidoglio a, si terrà la”. La manifestazione, promossa dall’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS, in collaborazione con la Pegasus Edition, intende proporre una vetrina per gli scrittori. Tra gli autori invitati Roberto Sarra, (“Joseph”), Maria Dragoni (“La sirena di Procida), Daria Collovini (“L’Ora Blu”), Marco Tullio Barboni (“…e lo chiamerai destino” con adattamento teatrale), George Labrinopoulos (“L’Italia dei Giganti”), Filippo De Masi (“Le Case hanno gli occhi”), Lisa Bernardini (“Tu ce l’hai Peter Pan? Appunti di viaggio in un tempo difficile”), Marco Pinti (“Il periodo ...

Advertising

fattoquotidiano : Ancora guai per Paolo Aielli, il city manager del Comune di Roma e prima nomina di Roberto Gualtieri appena eletto… - GiuseppeConteIT : Una squadra italiana dopo 12 anni alza una coppa europea. La #Roma dopo 14 anni vince un trofeo conquistando la pri… - Eurosport_IT : LA CONFERENCE È DELLA ROMA!!! ???????????? I giallorossi vincono 1-0 contro il Feyenoord e conquistano la prima edizione… - Lopinionista : A Roma la prima edizione della rassegna letteraria “Scrivendo altrove” - somethi88581621 : @ReaperNeptune Prima dobbiamo incontrarci nella Roma pazzurda sgravata -

AS Roma

Nell'anticavi era l'usanza di frantumare le torte nuziali (in realtà rustiche pagnotte di ...pacchetti all inclusive a genitori desiderosi d'immortalare i propri figli alle prese con la...A pochi giorni dai prossimi Mondiali di Budapest e a due mesi dagli Europei di, il nuoto italiano festeggia un altro grande appuntamento nazionale, specialmente in ottica prospettica: il Campionato del Centro Sportivo Italiano che ha assegnato gli scudetti tricolori ai ... AS Roma e Fendi siglano una partnership storica Annuncio vendita Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV usata del 2018 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...ROMA - Venerdì 3 giugno alle ore 15, nella sala della Promoteca del Campidoglio a Roma, si terrà la prima edizione della rassegna letteraria “Scrivendo ...