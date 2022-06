2 giugno: Rizzo (M5S), 'ripudio guerra pietra miliare Italia' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Oggi festeggiamo il 76esimo anniversario della vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Non posso che riconoscermi nelle accorate parole del Presidente Mattarella quando ci ricorda che con la Costituzione l'Italia ha scelto con determinazione la strada del multilateralismo e di non avere Paesi nemici". Lo afferma il deputato M5S Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera. “La consapevolezza dell'interdipendenza dei destini dei popoli spinge infatti la nostra Repubblica -aggiunge- a battersi ogni giorno per garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani. Il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali è la pietra miliare della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - Oggi festeggiamo il 76esimo anniversario della vittoria della Repubblica nel referendum istituzionale del 21946. Non posso che riconoscermi nelle accorate parole del Presidente Mattarella quando ci ricorda che con la Costituzione l'ha scelto con determinazione la strada del multilateralismo e di non avere Paesi nemici". Lo afferma il deputato M5S Gianluca, presidente della commissione Difesa della Camera. “La consapevolezza dell'interdipendenza dei destini dei popoli spinge infatti la nostra Repubblica -aggiunge- a battersi ogni giorno per garantire universalmente pace, sviluppo, promozione dei diritti umani. Ildellacome strumento di risoluzione delle controversie internazionali è ladella ...

