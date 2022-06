2 giugno, Mattarella: “Italia e Forze Armate impegnate per la pace”. Torna la parata dopo due anni: sfilano sindaci e medici anti-Covid (Di giovedì 2 giugno 2022) L’omaggio all’Altare della Patria, quindi la parata che riTorna dopo due anni di stop per il Covid. La Festa della Repubblica Torna quella pre-pandemia, ma non dimentica quanto accaduto negli ultimi 28 mesi. Oltre alle Forze Armate, infatti, per la prima volta lungo i Fori imperiali ci sono anche i medici che hanno combattuto il virus in prima linea. Il 2 giugno è iniziato con l’alzabandiera solenne e l’omaggio al Milite Ignoto, quindi le Frecce tricolori e la tradizionale parata militare. sfilano circa 5mila persone e ad aprire l’evento – come detto – ci sono una rappresentativa di sindaci seguiti da personale della sanità civile, con il passaggio di un elicottero del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) L’omaggio all’Altare della Patria, quindi lache riduedi stop per il. La Festa della Repubblicaquella pre-pandemia, ma non dimentica quanto accaduto negli ultimi 28 mesi. Oltre alle, infatti, per la prima volta lungo i Fori imperiali ci sono anche iche hanno combattuto il virus in prima linea. Il 2è iniziato con l’alzabandiera solenne e l’omaggio al Milite Ignoto, quindi le Frecce tricolori e la tradizionalemilitare.circa 5mila persone e ad aprire l’evento – come detto – ci sono una rappresentativa diseguiti da personale della sanità civile, con il passaggio di un elicottero del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla cerimonia al Quirinale in occasione del 2 giugno non ci saranno gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Prev… - repubblica : Quirinale, al concerto del 2 giugno non invitati gli ambasciatori russo e bielorusso. Mattarella: ripristinare la l… - Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | 'La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati… - halfstepper : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY 2 giugno. “Ci vuole il contraddittorio!”, Emanuele Filiberto sale sul palco con Mattarella - di Luigi Rivo… - TheItalianTimes : ???? FESTA DELLA REPUBBLICA #2giugno, #festadellarepubblica #Mattarella: “Lucidità e coraggio per la pace”. Le celebr… -