2 Giugno, Mattarella: “Diplomazia per risolvere la crisi. Forze armate risorsa preziosa per la pace e la libertà”. Sfilano sindaci e medici anti-Covid (Di giovedì 2 giugno 2022) La parata delle Forze armate in via dei Fori Imperiali. Il segretario di Stato Usa Blinken agli italiani «Condividiamo gli stessi valori di libertà e democrazia. Lavoriamo insieme per contrastare l'aggressione russa e sostenere il popolo ucraino» Leggi su lastampa (Di giovedì 2 giugno 2022) La parata dellein via dei Fori Imperiali. Il segretario di Stato Usa Blinken agli italiani «Condividiamo gli stessi valori die democrazia. Lavoriamo insieme per contrastare l'aggressione russa e sostenere il popolo ucraino»

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla cerimonia al Quirinale in occasione del 2 giugno non ci saranno gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Prev… - repubblica : Quirinale, al concerto del 2 giugno non invitati gli ambasciatori russo e bielorusso. Mattarella: ripristinare la l… - Agenzia_Ansa : 2 GIUGNO | 'La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati… - LinaPenny1 : RT @Agenzia_Ansa: 2 GIUGNO | Mattarella all'Altare della Patria. Dopo 2 anni di stop per il Covid torna la parata per la festa della Repubb… - LinaPenny1 : RT @Agenzia_Ansa: 2 GIUGNO | 'La Repubblica è impegnata a costruire condizioni di pace e le sue Forze Armate, sulla base dei mandati affida… -