2 Giugno: lo spettacolo delle Frecce Tricolori sull'Altare della Patria per la Festa della Repubblica (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma – Lo spettacolo delle Frecce Tricolori, nei cieli di Roma, apre, assieme alla cerimonia dell'alzabandiera solenne presso l'Altare della Patria e l'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica, le cerimonie del 2 Giugno. Come da tradizione, per la Festa della Repubblica, che quest'anno spegne 76 candeline, il Capo dello Stato, assieme al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, al Presidente della Camera, Roberto Fico, e del Premier Mario Draghi, pone una corona d'alloro sulla tomba del Milite Ignoto. Poi il sorvolo della ...

