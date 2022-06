2 Giugno | il personale sanitario sfila alla parata per la Festa della Repubblica

(Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 022022 Per la prima volta una rappresentanza delsanità civiledel 2, come omaggio all'impegno in prima linea contro la pandemia. Difesa

IL VIDEO DELLA PARATA IN DIRETTA Festa della Repubblica italiana, la parata del 2: composizione delle Forze Armate Complessivamente hanno sfilato in 5 mila, tramilitare e civile , ...Pubblicato il 2, 2022 Raffaele Balsamo, 38enne napoletano, è stato ucciso ieri nella tarda serata sull'uscio ... Era già presentedel 118 e la porta di ingresso era aperta. Il corpo dell'... Proroga supplenze ATA: al momento non riguarda i contratti Covid «Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio sanitario nazionale partecipano alla celebrazione della Festa della Repubblica. È una grande emozione e un bel riconoscimento al ...Per la prima volta una rappresentanza del personale della sanità civile sfila alla parata del 2 giugno, come omaggio all'impegno in prima linea contro la pandemia. È ...