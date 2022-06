2 giugno, cerimonia a Palermo con il sindaco Orlando: “Ricordiamo anche la liberazione dal fascismo” (Di giovedì 2 giugno 2022) Palermo – “Oggi nel giorno della Festa della Repubblica Ricordiamo anche la liberazione dall’incubo del fascismo e dalla tragedia della guerra. È l’occasione per ricordare un cammino che ha portato all’approvazione di quella Costituzione repubblicana il cui articolo 11 afferma con chiarezza che l’Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione dei conflitti”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione del 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Orlando ha partecipato alla cerimonia in piazza Vittorio Veneto e poi alla consegna, che si è svolta al Teatro Politeama, delle distinzioni onorifiche dell’ordine al Merito della Repubblica italiana e delle Medaglie d’onore ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 2 giugno 2022)– “Oggi nel giorno della Festa della Repubblicaladall’incubo dele dalla tragedia della guerra. È l’occasione per ricordare un cammino che ha portato all’approvazione di quella Costituzione repubblicana il cui articolo 11 afferma con chiarezza che l’Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione dei conflitti”. Lo ha detto ildi, Leoluca, in occasione del 76esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana.ha partecipato allain piazza Vittorio Veneto e poi alla consegna, che si è svolta al Teatro Politeama, delle distinzioni onorifiche dell’ordine al Merito della Repubblica italiana e delle Medaglie d’onore ...

