2 giugno: Bellanova, 'celebrazione non è esercizio retorico' (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Celebrare la Festa della Repubblica a 76 anni dal voto referendario quando, per la prima volta in Italia, parteciparono con forza ed entusiasmo le donne italiane che già nella Resistenza avevano dato il proprio contributo per la liberazione del Paese, è tutto fuorché un esercizio retorico. Non lo è affermare con forza il valore della nostra Carta costituzionale, documento d'identità della comunità nazionale e, insieme, via maestra che ancora vincola forze politiche e sociali. È l'indicazione, tutta da raccogliere, che il Presidente Mattarella ci consegna: un programma esigente da attuare all'insegna dei valori della pace e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà sociale". Così la viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, oggi a Lecce dove ha partecipato alla ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Celebrare la Festa della Repubblica a 76 anni dal voto referendario quando, per la prima volta in Italia, parteciparono con forza ed entusiasmo le donne italiane che già nella Resistenza avevano dato il proprio contributo per la liberazione del Paese, è tutto fuorché un. Non lo è affermare con forza il valore della nostra Carta costituzionale, documento d'identità della comunità nazionale e, insieme, via maestra che ancora vincola forze politiche e sociali. È l'indicazione, tutta da raccogliere, che il Presidente Mattarella ci consegna: un programma esigente da attuare all'insegna dei valori della pace e della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà sociale". Così la viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Teresa, oggi a Lecce dove ha partecipato alla ...

Advertising

DiMarzio : .@Inter | Il primo nome per la fascia è quello di #Bellanova - TV7Benevento : 2 giugno: Bellanova, 'celebrazione non è esercizio retorico' - - francescobonfi_ : RT @DiMarzio: .@Inter | Il primo nome per la fascia è quello di #Bellanova - nerazzurro32 : RT @DiMarzio: .@Inter | Il primo nome per la fascia è quello di #Bellanova - saIva___ : RT @DiMarzio: .@Inter | Il primo nome per la fascia è quello di #Bellanova -