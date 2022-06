2 giugno 1962: Cile contro Italia (VIDEO) (Di giovedì 2 giugno 2022) Cile – Italia: la battaglia di 40 anni fa A Santiago del Cile va in scena una delle partite più assurde nella storia del calcio: Cile contro Italia. Il paese sudamericano,, non sembra in grado di ospitare un mondiale. Il motivo principale è che, due anni prima, c’è stato un grave terremoto. La stampa mondiale e soprattutto quella Italiana sottolineano l’inettitudine dell’organizzazione. Gli azzurri, dopo tutte le polemiche, non vengono accolti in maniera benevola. Il pubblico di casa è abbastanza arrabbiato nei confronti dei nostri ragazzi. Infatti, già alla prima partita contro la Germania, s’intuisce che non c’è un buon clima. Come riportato da Altafini, i giocatori per scusarsi andavano a portare i fiori sotto gli spalti. Questi mazzi, però, ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 2 giugno 2022): la battaglia di 40 anni fa A Santiago delva in scena una delle partite più assurde nella storia del calcio:. Il paese sudamericano,, non sembra in grado di ospitare un mondiale. Il motivo principale è che, due anni prima, c’è stato un grave terremoto. La stampa mondiale e soprattutto quellana sottolineano l’inettitudine dell’organizzazione. Gli azzurri, dopo tutte le polemiche, non vengono accolti in maniera benevola. Il pubblico di casa è abbastanza arrabbiato nei confronti dei nostri ragazzi. Infatti, già alla prima partitala Germania, s’intuisce che non c’è un buon clima. Come riportato da Altafini, i giocatori per scusarsi andavano a portare i fiori sotto gli spalti. Questi mazzi, però, ...

Advertising

zazoomblog : La battaglia di Santiago: il Cile elimina l’Italia – 2 giugno 1962 – VIDEO - #battaglia #Santiago: #elimina - AmirKhamsei : RT @CalcioPillole: ??? #AccaddeOggu: Il 2 giugno 1962 l' #Italia affronta i padroni di casa del Cile in una gara del #Mundial '62, in una de… - CalcioPillole : ??? #AccaddeOggu: Il 2 giugno 1962 l' #Italia affronta i padroni di casa del Cile in una gara del #Mundial '62, in u… - Djloriee : RT @AlessandraOdri: L'1 giugno 1926 nasceva un mito: Marilyn Monroe, scomparsa prematuramente nel 1962. Oggi avrebbe compiuto 96 anni. http… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: L'1 giugno 1926 nasceva un mito: Marilyn Monroe, scomparsa prematuramente nel 1962. Oggi avrebbe compiuto 96 anni. http… -