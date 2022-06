1 Giugno 2022 – Conflitto russoucraino, Ceo JPMorgan prevede in arrivo uragano economico. Nuova sparatoria vicino a supermercato in Pennsylvania. Referendum Danimarca, sì adesione a difesa comune UE (Di giovedì 2 giugno 2022) Il ceo di JPMorgan Chase, Jamie Dimon, traccia uno scenario fosco per il futuro e prevede un “uragano” economico causato dalla guerra in Ucraina, dalla crescente inflazione e da un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Spari vicino a un Walmart in Pennsylvania. Secondo quanto riportato dai media americani, almeno una persona è stata colpita e la polizia ha lanciato una caccia all’uomo per trovare l’aggressore. Intanto terrorismo interno motivato da odio e altri 10 capi d’accusa di omicidio di primo grado sono le accuse mosse dal grand jury nei confronti del killer del supermercato di Buffalo Payton Gendron. Il presidente Joe Biden e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, incontreranno domani alla Casa Bianca il ... Leggi su api.follow (Di giovedì 2 giugno 2022) Il ceo diChase, Jamie Dimon, traccia uno scenario fosco per il futuro eun “causato dalla guerra in Ucraina, dalla crescente inflazione e da un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Sparia un Walmart in. Secondo quanto riportato dai media americani, almeno una persona è stata colpita e la polizia ha lanciato una caccia all’uomo per trovare l’aggressore. Intanto terrorismo interno motivato da odio e altri 10 capi d’accusa di omicidio di primo grado sono le accuse mosse dal grand jury nei confronti del killer deldi Buffalo Payton Gendron. Il presidente Joe Biden e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, incontreranno domani alla Casa Bianca il ...

