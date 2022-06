Zinchenko in lacrime: "Il Mondiale? Sì, ma il sogno è la fine della guerra" (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ucraina e Scozia si sfidano per decidere chi delle due sfiderà il Galles per volare in Qatar: le lacrime nella conferenza stampa di viglia del giocatore del Manchester City Oleksandr Zinchenko. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ucraina e Scozia si sfidano per decidere chi delle due sfiderà il Galles per volare in Qatar: lenella conferenza stampa di viglia del giocatore del Manchester City Oleksandr

Advertising

fanpage : Il giocatore ucraino del Manchester City, in conferenza stampa, non regge all'emozione e lancia un accorato appello… - angelicapenny : RT @fanpage: Il giocatore ucraino del Manchester City, in conferenza stampa, non regge all'emozione e lancia un accorato appello sulla guer… - wadakashiho : RT @uaworldit: 'Ogni ucraino ha un sogno - fermare la guerra,' Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City e della nazionale uc… - granchiagata : RT @uaworldit: 'Ogni ucraino ha un sogno - fermare la guerra,' Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City e della nazionale uc… - uaworldit : 'Ogni ucraino ha un sogno - fermare la guerra,' Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City e della naz… -