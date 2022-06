Zelensky: 'Perdiamo più di 60 soldati al giorno, i lanciarazzi Usa sono solo per difenderci, non per attaccare' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le perdite quotidiane in combattimento dell'Ucraina sono di circa 60 - 100 soldati uccisi e circa 500 feriti. Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un'intervista pubblicata ... Leggi su globalist (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le perdite quotidiane in combattimento dell'Ucrainadi circa 60 - 100uccisi e circa 500 feriti. Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyrin un'intervista pubblicata ...

