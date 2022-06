Zanetti si libera dal Venezia | andrà all' Empoli al posto di Andreazzoli

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Un altro passo verso il ritorno ad, per Paolo, ma stavolta in panchina. Il club toscano l'ha individuato come successore die nelle prossime ore con ogni probabilità le ...

La Gazzetta dello Sport

Un altro passo verso il ritorno ad Empoli, per Paolo Zanetti, ma stavolta in panchina. Il club toscano l'ha individuato come successore di Andreazzoli e nelle prossime ore con ogni probabilità le parti si avvicineranno in modo decisivo.

Il Venezia FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Paolo Zanetti ed il suo staff, composto da Alberto Bertolini, Fabio Micarelli, Luca Marchetti e Stefano Firicano.