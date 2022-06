WWE: Nuovo look e nuovo nome per ex Superstar di NXT (Di mercoledì 1 giugno 2022) Martedì scorso Dakota Kai è diventata ufficialmente una free agent, assieme ad altre nove ex WWE/NXT Superstar che sono state licenziate il 29 aprile. L’ex due volte NXT Tag Team Champion sembra pronta già a cambiare pagina, infatti oltre a confermare che il suo nuovo ring name sarà King Kota, di cui ha depositato il marchio il 9 maggio, la Kai ha condiviso anche alcune foto su twitter che la mostrano con un look completamente nuovo. Dakota ora sfoggia una pettinatura decisamente molto colorata, con un mix di striature rosa, grigie e nere, in netto contrasto con il vecchio stile che la vedeva con una capigliatura tutta rosa. nuovo look e nuovo nome per ex ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 giugno 2022) Martedì scorso Dakota Kai è diventata ufficialmente una free agent, assieme ad altre nove ex WWE/NXTche sono state licenziate il 29 aprile. L’ex due volte NXT Tag Team Champion sembra pronta già a cambiare pagina, infatti oltre a confermare che il suoring name sarà King Kota, di cui ha depositato il marchio il 9 maggio, la Kai ha condiviso anche alcune foto su twitter che la mostrano con uncompletamente. Dakota ora sfoggia una pettinatura decisamente molto colorata, con un mix di striature rosa, grigie e nere, in netto contrasto con il vecchio stile che la vedeva con una capigliatura tutta rosa.per ex ...

