(Di mercoledì 1 giugno 2022) Questo sabato a NXT: In Your House potrebbe esserci una rivoluzione all’interno della divisione femminile, lestanno dominando la scena incontrastate da 200 giorni, con una piccola pausa per quanto riguarda i titoli di coppia. Adessoe compagne mirano ad estendere il loro dominio, ma l’imprevedibilità di Wendy Choo è una seria minaccia per la campionessa e anche Gigi Dolin e Jace Jayne affronteranno una sfida complicata contro Katana Chance e Kayden Carter. Finirà così anche sabato? La WWE l’ha chiamato Women’s Championships Summit, ma è stato il classico confronto per unadelprima di un grande evento. Come sempre in questi casi sono volati insulti e sfottò, a risaltare è stata la determinazione di Chance e Carter, ormai sulla scena di NXT da tempo, ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Finisce male la firma del contratto per le Toxic Attraction, Mandy Rose schiantata sul tavolo -… -

The Shield Of Wrestling

La presenza di Logan nel 2015 in una serie primetime come Law & Order " doveucciso a fine ...ha combattuto anche contro un partecipante navigato come Rey Mysterio e il palco dellaè stata ...... bisogna chiamarlo The Rock , così come si è fatto conoscere nella, oppure è sufficiente il ... Southland Tales - Cosìil mondo (2006) Nel 2006 il regista Donnie Darko ( Richard Kelly ) dà a ... RAW Report 30-05-2022 Questo sabato a NXT: In Your House potrebbe esserci una rivoluzione all'interno della divisione femminile, le Toxic Attraction stanno dominando la scena incontrastate ...Una serata molto felice per il trio delle meraviglie formato da AJ Styles, Finn Balor e Liv Morgan. Quest’ultima ha iniziato sconfiggendo Rhea Ripley in una battaglia di dieci minuti. A seguire gli al ...